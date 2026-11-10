Exxon signe un accord préliminaire avec le Venezuela en vue d'évaluer les opportunités pétrolières

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* Selon Exxon, tout investissement futur nécessiterait des politiques stables, une réglementation claire et des protections solides

* Un accord définitif de coentreprise ou de partage de production serait nécessaire pour confirmer la participation

* En 2014, le CIRDI a accordé à Exxon 1,6 milliard de dollars, plus les intérêts, au titre des actifs expropriés

(Ajout d'un commentaire de la présidente par intérim du Venezuela aux paragraphes 6 et 7)

par Sheila Dang et Marianna Parraga

ExxonMobil XOM.N a annoncé lundi avoir signé un protocole d’accord avec la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne PDVSA afin d’évaluer les opportunités dans le secteur amont du pétrole, marquant ainsi un retour potentiel dans le pays près de deux décennies après l’expropriation de ses actifs.

Cet accord n'est pas contraignant et n'engage pas Exxon dans un projet spécifique.

"Ce protocole d’accord constitue une première étape importante, mais tout investissement futur nécessiterait des politiques stables, une réglementation claire, des protections solides des investissements et des rendements compétitifs", a déclaré Exxon dans un communiqué.

La société n’a pas précisé quels projets ou zones pétrolières elle évaluait. Un accord définitif de coentreprise ou de partage de production serait nécessaire avant qu’Exxon puisse participer à l’exploration ou à la production.

Si Exxon donne suite à ce projet, cela marquerait un retour en force au Venezuela après l’expropriation de ses actifs par le gouvernement de l’ancien président Hugo Chávez. Ce serait également une victoire politique pour le président américain Donald Trump, qui cherche à réorganiser le secteur pétrolier vénézuélien en confiant un rôle de premier plan aux entreprises américaines depuis que les forces américaines ont destitué le président Nicolás Maduro en janvier.

Lors d’une cérémonie de signature retransmise par VTV, une chaîne de télévision publique, la présidente par intérim Delcy Rodriguez a souhaité la bienvenue à Exxon et a déclaré qu’elle espérait que ce protocole d’accord déboucherait rapidement sur des accords concrets.

"Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous", a déclaré Delcy Rodriguez, ajoutant que le Venezuela espérait que ce partenariat apporterait des avantages tant à Exxon qu’au peuple vénézuélien. Elle a également précisé qu’Exxon investirait dans des conditions favorables et dans un cadre de sécurité juridique garantissant la protection de ses activités.

Avant l’expropriation, Exxon détenait une participation de 41,67 % dans le projet de pétrole brut lourd de Cerro Negro, désormais connu sous le nom de Petromonagas, ainsi qu’une participation de 50 % dans le projet de La Ceiba, dans le sud du bassin de Maracaibo.

En 2007, des filiales d’Exxon ont engagé une procédure d’arbitrage contre le Venezuela devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de la Banque mondiale. En 2014, le CIRDI a accordé à Exxon une indemnité de 1,6 milliard de dollars, majorée des intérêts. Le Venezuela a contesté cette sentence et le litige n’est toujours pas résolu.

Plus tôt cette année, après que les réformes pétrolières menées par Rodriguez ont ouvert le secteur à de nouveaux acteurs, le directeur général d’Exxon, Darren Woods, a déclaré que des progrès avaient été réalisés sur les plans fiscal et juridique, mais a précisé que la société "n’était pas pressée".