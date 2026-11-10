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Exxon signe un accord préliminaire avec le Venezuela en vue d'évaluer les opportunités pétrolières
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 00:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ExxonMobil XOM.N a annoncé lundi avoir signé un protocole d'accord, c'est-à-dire un accord non contraignant, visant à explorer des opportunités potentielles en amont au Venezuela avec la compagnie pétrolière publique PDVSA.

"Ce protocole constitue une première étape importante, mais tout investissement futur nécessiterait des politiques stables, une réglementation claire, des protections solides pour les investisseurs et des rendements compétitifs", a déclaré la société dans un communiqué.

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