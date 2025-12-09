Exxon prévoit une croissance plus forte de ses bénéfices jusqu'en 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

Le principal producteur de pétrole américain Exxon Mobil XOM.N a relevé mardi ses perspectives de croissance des bénéfices à 25 milliards de dollars et de croissance des flux de trésorerie à 35 milliards de dollars entre 2024 et 2030.

Les dernières projections représentent une augmentation de 5 milliards de dollars pour les bénéfices et les flux de trésorerie par rapport au plan précédent.

Exxon a déclaré qu'elle ne prévoyait pas d'augmenter ses dépenses d'investissement pour cette période. Elle avait précédemment prévu des dépenses annuelles de 28 à 33 milliards de dollars jusqu'en 2030.

La major de l'énergie prévoit que la production en amont atteindra 5,5 millions de barils équivalent pétrole par jour (MMboepd) d'ici à 2030, contre 5,4 millions de barils équivalent pétrole par jour prévus précédemment.

La production de ses actifs dans le bassin permien, le principal gisement pétrolier des États-Unis, et en Guyane devrait atteindre 3,7 millions de barils équivalent pétrole par jour d'ici la fin de la décennie.

La compagnie a déclaré qu'elle s'attendait à des contributions plus importantes de la part de ses actifs avantageux, à un mix d'activités plus rentable et à des coûts d'exploitation plus faibles jusqu'en 2030.