Exxon prévoit une augmentation de ses bénéfices et de sa production de pétrole jusqu'en 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les détails de la mise à jour du plan d'entreprise) par Sheila Dang et Vallari Srivastava

Exxon Mobil XOM.N a déclaré mardi qu'il viserait une croissance des bénéfices de 25 milliards de dollars entre 2024 et 2030 et une augmentation de la production de pétrole et de gaz, alors que le premier producteur de pétrole américain s'appuie sur des actifs rentables en Guyane et dans le bassin permien.

Les perspectives de bénéfices représentent une augmentation de 5 milliards de dollars par rapport au plan précédent, bien qu'Exxon maintienne ses objectifs de dépenses annuelles de 28 à 30 milliards de dollars par an jusqu'en 2030.

Exxon a déclaré que son plan d'entreprise actualisé reflétait ses efforts pour réduire les coûts et augmenter les bénéfices, même en période de volatilité des prix du pétrole. L'accent mis par le producteur de pétrole sur les activités en amont comprend également le développement de ses activités dans le domaine du gaz naturel liquéfié.

La production en amont atteindra 5,5 millions de barils équivalent pétrole par jour d'ici à 2030, contre 5,4 millions de barils équivalent pétrole par jour prévus précédemment.

Cette croissance sera favorisée par le bassin permien, le plus grand gisement pétrolier des États-Unis. Exxon a déclaré qu'elle y augmenterait sa production à 2,5 millions de bepj, contre un objectif précédent de 2,3 millions de bepj.

Exxon a également déclaré qu'elle visait une croissance du flux de trésorerie de 35 milliards de dollars d'ici 2030 par rapport à 2024, ce qui représente une augmentation de 5 milliards de dollars par rapport à ses prévisions antérieures.

L'entreprise a augmenté son plan de réduction des coûts de 2 milliards de dollars et prévoit désormais d'atteindre 20 milliards de dollars de réductions d'ici 2030.