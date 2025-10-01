Exxon prévoit de réduire ses effectifs à Singapour de 10 à 15 % d'ici à la fin de l'année 2027

Exxon Mobil Corp XOM.N prévoit de réduire le nombre de ses employés à Singapour de 10% à 15% et de déplacer son bureau du centre-ville au site de son usine de Jurong d'ici la fin de 2027, dans le cadre des efforts de restructuration mondiale, a déclaré la société mercredi.

Les projets concernant les activités d'Exxon à Singapour font suite à l'annonce faite mardi par la major américaine de licencier 2 000 travailleurs dans le monde entier, en particulier au Canada et dans l'Union européenne, dans le cadre d'un plan de restructuration à long terme qui affectera environ 3 à 4 % de la main-d'œuvre de l'entreprise.

"Nous modifions nos méthodes de travail afin d'améliorer notre compétitivité dans un environnement en constante évolution et de positionner l'entreprise en vue de sa réussite future", a déclaré Exxon Singapour dans un communiqué envoyé par courrier électronique, ajoutant que les changements remodèleront et restructureront l'organisation, principalement basée dans les bureaux.

"Bien que la planification détaillée soit encore en cours et que la conception organisationnelle ne soit pas encore terminée, nous prévoyons que cela entraînera des licenciements de 10 à 15 % d'ici la fin de l'année 2027", a déclaré l'entreprise.

Exxon emploie actuellement environ 3 500 personnes à Singapour, de sorte que les réductions attendues pourraient toucher jusqu'à 500 travailleurs, bien que l'entreprise ait refusé de donner un chiffre précis.

La société, qui a commencé ce mois-ci à produire dans de nouvelles installations dans son complexe de raffinage de Singapour pour produire des stocks de base à partir de résidus de carburant, a déclaré qu'elle maintiendrait sa présence manufacturière dans la ville-État.

Exxon exploite deux sites de raffinage à Singapour, l'un à Pioneer Road sur le continent et l'autre sur l'île de Jurong, avec une capacité combinée de traitement du brut de 592 000 barils par jour.

Dans le cadre de ce changement, Exxon prévoit de transférer les employés basés dans ses bureaux de Harbour Front à la raffinerie de Jurong à Pioneer Road dans de nouvelles installations agrandies d'ici à la fin de l'année 2027, a-t-elle déclaré.