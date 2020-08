EXXON, PFIZER, RAYTHEON sortent du Dow Jones

(AOF) - Tout un symbole. Le S&P Dow Jones a annoncé la sortie d'Exxon Mobil du Dow Jones. La compagnie pétrolière américaine affichait le record de longévité au sein de l'emblématique indice. Une décision qui illustre la transformation énergétique en cours. Exxon n'est pas le seul géant à prendre la porte. Il est accompagné du laboratoire pharmaceutique Pfizer et de compagnie d'aéronautique et de défense Raytheon Technologies. Ces trois titres seront remplacés par l'éditeur de logiciels Salesforce, la biotech Amgen et le groupe industriel Honeywell.

Ces sorties s'expliquent essentiellement par le souhait du Dow Jones d'éviter une sous-pondération des valeurs technologiques après l'annonce par Apple de la division prochaine par quatre de la valeur nominale de son titre.

Le groupe de Cupertino représente actuellement 12% du Dow Jones, soit le plus important de l'indice. Mais le fractionnement de l'action va précipiter la firme à la pomme à la 17ème place, sachant que les sociétés sont indexées au Dow Jones selon le prix de leur action (alors que le CAC 40 par exemple se base sur la capitalisation boursière). De facto, cette chute allait entraîner une sous-pondération du secteur technologique, pourtant résistant à la crise du coronavirus.