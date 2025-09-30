Exxon Mobil va supprimer 2 000 emplois dans le monde dans le cadre d'une restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changements dans l'approvisionnement)

Exxon Mobil XOM.N va licencier 2 000 personnes dans le monde dans le cadre d'un plan de restructuration à long terme, a indiqué le groupe énergétique américain à Reuters dans un communiqué envoyé par courriel, s'ajoutant ainsi à la vague de suppressions d'emplois dans l'industrie pétrolière et gazière cette année.

Les licenciements représentent environ 3 à 4 % de la main-d'œuvre mondiale de l'entreprise et s'inscrivent dans le cadre d'une campagne d'efficacité en cours, selon Bloomberg News, qui a rapporté la nouvelle plus tôt dans la journée de mardi.

Exxon Mobil a rationalisé ses opérations après avoir conclu l'achat de Pioneer Natural Resources pour 60 milliards de dollars en 2024. En novembre de l'année dernière, la société a révélé dans une déclaration qu'elle supprimerait près de 400 emplois au Texas.

"Nous avons constaté la valeur du regroupement des personnes sur un même site ... nous alignons notre empreinte mondiale sur notre modèle d'exploitation et nous regroupons nos équipes", a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique mardi.

Lundi, le producteur de schiste canadien Imperial Oil

IMO.TO , dont Exxon est l'un des principaux actionnaires, a annoncé son intention de réduire de 20 % ses effectifs et de fermer son usine de Calgary.

Les entreprises mondiales du secteur de l'énergie ont annoncé des milliers de suppressions d'emplois cette année, alors que le secteur fait face à la baisse des prix du pétrole brut et à une consolidation rapide.

Chevron prévoit de licencier 15 à 20 % de ses effectifs mondiaux, tandis que BP a déclaré qu'elle supprimerait plus de 5 % de ses emplois et que ConocoPhillips a annoncé qu'elle supprimerait 20 à 25 % de ses emplois.

Selon les statistiques du marché du travail du Texas, le nombre d'emplois dans le secteur de la production pétrolière et gazière aux États-Unis a diminué de 4 700 au cours des six premiers mois de l'année.

Les niveaux d'activité dans les principaux États producteurs américains du Texas, de la Louisiane et du Nouveau-Mexique ont légèrement baissé au troisième trimestre, plusieurs dirigeants de l'industrie faisant état de retards importants dans les décisions d'investissement en réponse à la volatilité des prix, selon une enquête de la Banque fédérale de réserve de Dallas .

Les contrats à terme sur le pétrole brut de référence Brent

LCOc1 sont en baisse d'environ 10,5 % depuis le début de l'année, en raison de l'augmentation de la production de l'OPEP+ et de l'incertitude persistante de la demande liée à la politique commerciale des États-Unis.

Exxon employait 61 000 personnes dans le monde à la fin de l'année 2024, selon une déclaration réglementaire.