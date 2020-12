EXXON MOBIL va passer de lourdes dépréciations au quatrième trimestre

(AOF) - Exxon Mobil va déprécier au quatrième trimestre entre 17 et 20 milliards de dollars d'actifs jugés non stratégiques. La compagnie pétrolière américaine a évoqué des champs de gaz naturel aux Etats-Unis, au Canada ou encore en Argentine. La major entend se concentrer sur ses actifs pétroliers les plus prometteurs, notamment dans le bassin permien du Texas et en Amérique du Sud. Elle compte y investir entre 16 et 19 milliards de dollars l'an prochain et de 20 à 25 milliards de dollars par an d'ici 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS