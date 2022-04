Exxon Mobil rate le consensus après une charge liée à son retrait de Russie

(AOF) - Exxon Mobil a publié un bénéfice net de 5,5 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit 1,25 dollar par action, contre 2,7 milliards, ou 64 cents par action, un an plus tôt. Le BPA ajusté ressort quant à lui à 2,07 dollars, restant en-dessous du consensus FactSet de 2,23 dollars. La major pétrolière a notamment passé une charge de 3,4 milliards de dollars liée à son retrait de Russie. Les revenus ont quant à eux presque doublé pour atteindre 90,5 milliards de dollars, bien au-dessus des attentes du consensus (82,839 milliards).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pression sur les majors pétrolières pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050

Une vingtaine d’investisseurs institutionnels, comme Allianz ou la Caisse des dépôts, ont défini un standard des reportings climat pour évaluer la capacité des majors du pétrole et du gaz à atteindre les objectifs de neutralité carbone à 2050. Ces institutionnels sont membres du Groupe d’investisseurs institutionnels sur le changement climatique (IIGCC). Les entreprises doivent s’engager et exposer leurs performances sur une série d’indicateurs, tels que les dépenses d’investissement ou la gouvernance. La mise en œuvre de ces exigences va être testée avec plusieurs pétroliers et gaziers comme BP, Eni, Repsol, Shell ou Total pour, ensuite, s’appliquer à d’autres entreprises du secteur.