Exxon Mobil prévoit une hausse de son bénéfice en amont au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Le groupe pétrolier et gazier américain Exxon Mobil XOM.N a indiqué dans une déclaration réglementaire lundi que l'évolution des prix du pétrole pourrait accroître ses bénéfices en amont au troisième trimestre de 300 millions de dollars par rapport aux trois mois précédents.

L'augmentation des marges dans le secteur du raffinage pourrait accroître les bénéfices de 300 à 700 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre.

Les prix de référence du pétrole brut Brent LCOc1 ont atteint en moyenne 68,17 dollars le baril de juillet à septembre, soit une hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent. Le prix du gaz naturel américain NGc1 a baissé de 12,5 % par rapport au trimestre précédent et s'est établi en moyenne à 3,07 dollars.

Les analystes s'attendent à ce qu'Exxon déclare un bénéfice ajusté de 1,79 dollar par action pour le troisième trimestre, selon les estimations consensuelles compilées par LSEG.

L'entreprise phare du secteur avait enregistré des bénéfices en amont de 5,4 milliards de dollars au deuxième trimestre.