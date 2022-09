Exxon Mobil et Shell se délestent du néerlandais NAM

(AOF) - Exxon Mobil et Shell remodèlent leurs portefeuilles d'actifs. Il ont annoncé mis en vente de leur coentreprise de gaz naturel néerlandaise Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), qui pourrait être reprise pour plus d'un milliard de dollars, indique Reuters dans une de ses informations. La semaine dernière, c'est Aera Energy, entreprise californienne du secteur de l'énergie détenue conjointement par les deux majors du pétrole qui était cédée au groupe allemand de gestion d'actifs Ikav.

La société NAM a commencé à produire du gaz naturel en 1963 suite à la découverte du champ géant de Groningue et a été une source majeure de gaz pour les Pays-Bas et l'Europe pendant des décennies.

Sa production est néanmoins en baisse constante depuis 2014 et devrait encore diminuer dans les années à venir après que le gouvernement néerlandais a décidé de fermer Groningue afin de limiter les risques sismiques dans la région. Le champ devrait s'arrêter en 2023 ou 2024 mais sa durée de vie pourrait être prolongée, a indiqué le gouvernement.

Par ailleurs, NAM a déclaré qu'elle n'avait plus les moyens d'investir dans les petits champs sans les recettes du gaz de Groningue. Les actifs à vendre comprennent des centaines de champs pétroliers et gaziers dans le nord et l'ouest des Pays-Bas et dans la mer du Nord. La production de son grand champ de Groningue, dans le nord du pays, touche à sa fin.

Corrigé de l'inflation, le gisement de gaz de Groningue aura rapporté un bénéfice total de 428 milliards d'euros, dont l'État néerlandais a reçu 363,7 milliards d'euros, rapporte Het Financieele Dagblad sur la base des calculs de l'actionnaire Shell.

Les 64,7 milliards d'euros de bénéfices restants sont allés à la Nederlandse Aardolie Maatschappij, l'exploitant du champ gazier de Groningue. NAM a versé ce montant sous forme de dividendes à ses actionnaires - Shell et ExxonMobil.