Exxon Mobil en passe de battre son record de bénéfice d'exploitation du 2e trimestre 2022

(AOF) - Exxon Mobil publiera ses résultats du troisième trimestre le 28 octobre. Mais le géant pétrolier américain a d'ores et déjà fait état le mardi 4 octobre d'un bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, qui devrait s'approcher des - déjà - très bons résultats enregistrés par le groupe au deuxième trimestre. Le groupe pétrolier américain Exxon Mobil avait alors dépassé les prévisions des analystes en matière de résultats. Son bénéfice net avait littéralement bondi, passant en un an de 4,69 milliards de dollars à 17,85 milliards de dollars.

Le total des produits et autres revenus s'était par ailleurs élevé à 115,68 milliards de dollars contre 67,74 milliards de dollars un an auparavant. Comme les autres groupes pétroliers, Exxon Mobil a bénéficié d'un environnement très favorable en matière de prix. Au troisième trimestre, ce sont aussi ses bonnes performances dans le gaz naturel qui devraient faire la différence et porter les bénéfices du groupe vers un nouveau point haut.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une demande mondiale en croissance

L'AIE (Agence Internationale de l'Energie) estime que la demande mondiale devrait s'établir à 99,4 Mb/j (millions de barils par jour) pour 2022, un niveau légèrement revu en hausse en raison d'une croissance plus forte que prévue en mars et avril. Cela reste néanmoins 1 Mb/j au-dessous des niveaux de 2019. Dès 2023 l'AIE prévoit que la demande pétrolière mondiale devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie de Covid, tirée par la demande chinoise. Cette dernière a été fortement affectée par les graves perturbations liées au Covid-19 cette année. L'année prochaine, le rebond de la demande chinoise fera plus que compenser un ralentissement du côté des pays de l'OCDE. A moyen-terme la forte reprise du trafic aérien soutient la demande pétrolière, avec une dynamique des voyages en avion en Europe et en Amérique du nord de plus en plus manifeste souligne l'AIE.