Exxon Mobil : bond des bénéfices en vue au deuxième trimestre

(AOF) - Exxon Mobil anticipe une nette progression de ses profits au deuxième trimestre, indique un document déposé auprès de la SEC. Par rapport au premier trimestre, la hausse des marges de raffinage pourrait lui permettre de générer jusqu'à 4,6 milliards de dollars de plus de profits. La hausse des prix du gaz et du pétrole aurait elle un impact positif, qui pourrait atteindre 3,3 milliards de dollars. Au premier trimestre, le concurrent de Total avait enregistré un bénéfice net de 8 milliards de dollars.

Une demande mondiale en croissance

L'AIE (Agence Internationale de l'Energie) estime que la demande mondiale devrait s'établir à 99,4 Mb/j (millions de barils par jour) pour 2022, un niveau légèrement revu en hausse en raison d'une croissance plus forte que prévue en mars et avril. Cela reste néanmoins 1 Mb/j au-dessous des niveaux de 2019. Dès 2023 l'AIE prévoit que la demande pétrolière mondiale devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie de Covid, tirée par la demande chinoise. Cette dernière a été fortement affectée par les graves perturbations liées au Covid-19 cette année. L'année prochaine, le rebond de la demande chinoise fera plus que compenser un ralentissement du côté des pays de l'OCDE. A moyen-terme la forte reprise du trafic aérien soutient la demande pétrolière, avec une dynamique des voyages en avion en Europe et en Amérique du nord de plus en plus manifeste souligne l'AIE.