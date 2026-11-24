Exxon Mobil XOM.N a annoncé mardi que la production de ses installations en Guyane dépasserait le million de barils par jour dans les semaines à venir, un chiffre attendu mais qui n’en reste pas moins une étape importante pour le consortium qui assure à lui seul la totalité de la production pétrolière de ce pays d’Amérique du Sud.

Le consortium, dirigé par Exxon, a annoncé ce mois-ci avoir lancé la production sur son projet Uaru, situé dans le bloc offshore de Stabroek, portant ainsi la capacité de production pétrolière installée de ce pays d'Amérique du Sud à 1,1 million de barils par jour.

Alistair Routledge, président d’ExxonMobil Guyana, a déclaré lors d’une conférence de presse que la société avait remplacé ces dernières semaines une section du gazoduc faisant partie d’un projet de conversion du gaz en énergie en raison d’une « anomalie ». Il n’a pas fourni davantage de détails.