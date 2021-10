Exxon : le bond du gaz et du pétrole va doper les bénéfices

(AOF) - Exxon s'attend à ce que les variations des prix du gaz naturel augmentent des bénéfices du troisième trimestre de 500 à 900 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, tandis que la hausse des prix du pétrole pourrait accroître les bénéfices de 200 à 600 millions de dollars. Les marges de raffinage devraient également s'améliorer, ajoutant 500 à 700 millions de dollars aux bénéfices, selon Exxon, mais les marges chimiques pourraient avoir un impact négatif de 200 à 400 millions de dollars sur les résultats du troisième trimestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.