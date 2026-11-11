Exxon intente une action en justice contre la loi européenne sur le captage du carbone, selon le Financial Times

ExxonMobil XOM.N a déposé un recours confidentiel contre la réglementation de l'Union européenne relative au captage du carbone, a rapporté mercredi le Financial Times, citant une note de service de la Commission européenne.

Voici quelques détails

Le géant pétrolier a engagé une procédure d'arbitrage contre l'UE concernant les dispositions de la loi européenne sur l'industrie «zéro émission nette» (Net-Zero Industry Act) qui obligent les grandes entreprises pétrolières et gazières à contribuer au développement des capacités de stockage du dioxyde de carbone d'ici 2030, précise l'article

La Commission européenne a informé le mois dernier le comité de la politique commerciale du Conseil de l’Union européenne de cette notification d’arbitrage et prépare actuellement une réponse, précise l’article

“Les entreprises pétrolières et gazières sont désormais contraintes de fournir des capacités de stockage de CO₂ malgré l’absence d’un marché viable pour le captage et le transport du carbone, ce qui impose à l’industrie des délais irréalistes et augmente les coûts énergétiques pour tous les Européens”, a déclaré Exxon dans un communiqué, faisant référence aux règles de l’UE

La Commission européenne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters

Ce différend s'inscrit dans un contexte de tensions plus générales entre Bruxelles et le secteur de l'énergie au sujet des réglementations climatiques

Le mois dernier, l’UE a reporté la mise en œuvre des règles relatives aux émissions de méthane pour les importations de pétrole et de gaz, suite à la pression exercée par des groupes industriels et des gouvernements, dont celui des États-Unis