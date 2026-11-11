Exxon intente une action en justice contre la loi européenne sur le captage du carbone, selon le Financial Times

ExxonMobil XOM.N a déposé un recours confidentiel contre la réglementation de l'Union européenne relative au captage du carbone, a rapporté mercredi le Financial Times, citant une note de service de la Commission européenne.
Voici quelques détails
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Le géant pétrolier a engagé une procédure d'arbitrage contre l'UE concernant les dispositions de la loi européenne sur l'industrie «zéro émission nette» (Net-Zero Industry Act) qui obligent les grandes entreprises pétrolières et gazières à contribuer au développement des capacités de stockage du dioxyde de carbone d'ici 2030, précise l'article
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La Commission européenne a informé le mois dernier le comité de la politique commerciale du Conseil de l’Union européenne de cette notification d’arbitrage et prépare actuellement une réponse, précise l’article
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“Les entreprises pétrolières et gazières sont désormais contraintes de fournir des capacités de stockage de CO₂ malgré l’absence d’un marché viable pour le captage et le transport du carbone, ce qui impose à l’industrie des délais irréalistes et augmente les coûts énergétiques pour tous les Européens”, a déclaré Exxon dans un communiqué, faisant référence aux règles de l’UE
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La Commission européenne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters
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Ce différend s'inscrit dans un contexte de tensions plus générales entre Bruxelles et le secteur de l'énergie au sujet des réglementations climatiques
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Le mois dernier, l’UE a reporté la mise en œuvre des règles relatives aux émissions de méthane pour les importations de pétrole et de gaz, suite à la pression exercée par des groupes industriels et des gouvernements, dont celui des États-Unis
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Exxon a également intensifié ses attaques contre une loi de l’Union européenne sur la durabilité des entreprises et a fait part de ses préoccupations directement au président américain Donald Trump, avertissant que cette réglementation entraînerait le départ d’un plus grand nombre d’entreprises d’Europe
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