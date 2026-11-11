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Exxon intente une action en justice contre la loi européenne sur le captage du carbone, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 23:52

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ExxonMobil XOM.N a déposé un recours confidentiel contre la réglementation de l'Union européenne relative au captage du carbone, a rapporté mercredi le Financial Times, citant une note de service de la Commission européenne.

Voici quelques détails

  • Le géant pétrolier a engagé une procédure d'arbitrage contre l'UE concernant les dispositions de la loi européenne sur l'industrie «zéro émission nette» (Net-Zero Industry Act) qui obligent les grandes entreprises pétrolières et gazières à contribuer au développement des capacités de stockage du dioxyde de carbone d'ici 2030, précise l'article

  • La Commission européenne a informé le mois dernier le comité de la politique commerciale du Conseil de l’Union européenne de cette notification d’arbitrage et prépare actuellement une réponse, précise l’article

  • “Les entreprises pétrolières et gazières sont désormais contraintes de fournir des capacités de stockage de CO₂ malgré l’absence d’un marché viable pour le captage et le transport du carbone, ce qui impose à l’industrie des délais irréalistes et augmente les coûts énergétiques pour tous les Européens”, a déclaré Exxon dans un communiqué, faisant référence aux règles de l’UE

  • La Commission européenne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters

  • Ce différend s'inscrit dans un contexte de tensions plus générales entre Bruxelles et le secteur de l'énergie au sujet des réglementations climatiques

  • Le mois dernier, l’UE a reporté la mise en œuvre des règles relatives aux émissions de méthane pour les importations de pétrole et de gaz, suite à la pression exercée par des groupes industriels et des gouvernements, dont celui des États-Unis

  • Exxon a également intensifié ses attaques contre une loi de l’Union européenne sur la durabilité des entreprises et a fait part de ses préoccupations directement au président américain Donald Trump, avertissant que cette réglementation entraînerait le départ d’un plus grand nombre d’entreprises d’Europe

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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