Exxon fermera une usine chimique écossaise en 2026 en raison de l'incertitude du marché
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.N a annoncé mardi qu'il fermerait son usine d'éthylène de Fife (FEP) en Écosse en février 2026, déclarant que le site n'est plus compétitif en raison des coûts d'approvisionnement élevés, des conditions de marché faibles et de l'environnement économique et politique du Royaume-Uni.

Les producteurs européens de produits chimiques, quatrième secteur exportateur de l'Union européenne après les machines, l'automobile et les produits pharmaceutiques, ont été mis sous pression par la flambée des coûts de l'énergie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et par le vieillissement des infrastructures, ce qui les rend encore plus dépendants des importations de matières premières essentielles telles que l'éthylène et le propylène.

Exxon a déclaré avoir évalué diverses options pour poursuivre la production et avoir testé le marché pour trouver un acheteur potentiel pour l'usine d'éthylène située près de la ville de Cowdenbeath, dans le comté de Fife.

"FEP a été une pierre angulaire de la production chimique au Royaume-Uni pendant 40 ans, et sa fermeture reflète les défis d'opérer dans un environnement politique qui accélère la sortie des industries vitales, de la fabrication nationale et des emplois de grande valeur qu'elles fournissent", a déclaré la major pétrolière américaine dans un communiqué.

Le Financial Times a été le premier à faire état de ce développement plus tôt dans la journée. Le rapport indiquait également que l'entreprise licencierait 200 travailleurs à la suite de la fermeture.

Cette fermeture intervient dans un contexte de réduction de la capacité de raffinage en Europe, les entreprises cherchant à fermer ou à convertir leurs installations de raffinage du pétrole.

Grangemouth, la seule raffinerie de pétrole d'Écosse, a cessé de traiter du pétrole brut en avril , tandis que la raffinerie britannique Lindsey, insolvable, fermera ses portes après avoir échoué à attirer des acheteurs, avait déclaré le ministre de l'énergie Michael Shanks en juillet.

