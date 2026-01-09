Exxon est prêt à évaluer la possibilité de revenir au Venezuela et enverra une équipe dans quelques semaines, selon son directeur général

(Ajout de citations de la réunion et d'informations sur l'histoire d'Exxon au Vénézuéla) par Sheila Dang

Le directeur général d'Exxon Mobil XOM.N , Darren Woods, a déclaré vendredi que la major pétrolière américaine pourrait démarrer au Venezuela et qu'elle était prête à envisager un éventuel retour dans lepays.

"Il est absolument essentiel que nous mettions en place une équipe technique pour évaluer l'état actuel de l'industrie", a déclaré M. Woods.

"Nous sommes prêts à mettre en place une équipe sur le terrain", a-t-il ajouté, précisant que cela pourrait commencer dans quelques semaines.

Ces commentaires ont été faits lors d'une réunion à la Maison Blanche avec le président américain Donald Trump et d'autres dirigeants du secteur pétrolier pour discuter de l'avenir de l' industrie pétrolière du pays de l'OPEP. Les forces américaines se sont emparées du dirigeant du pays sud-américain, Nicolas Maduro, lors d'un raid nocturne effronté sur sa capitale le 3 janvier.

Exxon avait une histoire mouvementée au Venezuela avant que ses actifs ne soient expropriés par l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez. M. Woods a déclaré que les cadres juridiquesexistants font que le Venezuela n'est pas adapté aux investissements et qu'Exxona besoin de protections durables en matière d'investissement et que les lois changent dans le pays.