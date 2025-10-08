 Aller au contenu principal
Exxon envisage de retourner en Irak pour explorer le champ pétrolifère de Majnoon, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 00:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La major pétrolière Exxon Mobil XOM.N envisage de revenir en Irak après une interruption de près de deux ans en signant des accords qui jetteraient les bases de l'exploration du gisement géant de Majnoon, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
114,250 USD NYSE +0,03%
Gaz naturel
3,36 USD NYMEX -1,26%
Pétrole Brent
65,75 USD Ice Europ +0,35%
Pétrole WTI
62,05 USD Ice Europ +0,58%
A lire aussi

  • Des policiers et secouristes près du site d'un bâtiment effondré à Madrid, le 7 octobre 2025 en Espagne ( AFP / Thomas COEX )
    Deux morts et deux disparus après l'effondrement d'un immeuble en travaux à Madrid
    information fournie par AFP 07.10.2025 23:18 

    Deux corps ont été retrouvés et deux personnes sont toujours portées disparues après l'effondrement d'un immeuble en travaux du centre de Madrid mardi en milieu de journée dans un quartier touristique de la capitale espagnole. + Combien y a -t-il de victimes ? ... Lire la suite

  • Une Model Y, du spécialiste américain des véhicules électriques Tesla, à Bombay (Inde) le 15 juillet 2025 ( AFP / Punit PARANJPE )
    Tesla lance des versions meilleur marché des Model 3 et Model Y, Wall Street déçue
    information fournie par AFP 07.10.2025 23:09 

    Le constructeur automobile américain Tesla , spécialiste des véhicules électriques, a annoncé mardi la commercialisation de versions moins chères de ses voitures populaires Model 3 et Model Y dans un contexte de concurrence croissante et après la suppression aux ... Lire la suite

  • Des Israéliens brandissent des pancartes et des portraits d'otages retenus dans la bande de Gaza, lors d'un rassemblement à Tel-Aviv marquant le deuxième anniversaire de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2025 ( AFP / Ahmad GHARABLI )
    Trump optimiste pour un accord sur Gaza, Israël commémore le 7-Octobre
    information fournie par AFP 07.10.2025 23:04 

    Le président américain Donald Trump a évoqué mardi une "réelle chance" pour parvenir à un accord destiné à mettre fin à la guerre à Gaza, le jour où Israël a marqué le deuxième anniversaire de l'attaque la plus meurtrière de son histoire menée par le Hamas. Dans ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street s'accorde une pause
    information fournie par AFP 07.10.2025 22:46 

    La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, marquant le pas après ses records de la veille, les investisseurs recherchant un nouveau catalyseur en l'absence d'indicateurs économiques. Le Dow Jones a reculé de 0,20%, l'indice Nasdaq de 0,67% et l'indice élargi ... Lire la suite

