Exxon envisage de retourner en Irak pour explorer le champ pétrolifère de Majnoon, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La major pétrolière Exxon Mobil XOM.N envisage de revenir en Irak après une interruption de près de deux ans en signant des accords qui jetteraient les bases de l'exploration du gisement géant de Majnoon, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.