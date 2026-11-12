Exxon donne son feu vert à un huitième projet énergétique en Guyane, le premier axé sur le gaz

Un consortium dirigé par ExxonMobil XOM.N a approuvé le financement de son huitième projet en Guyane, baptisé « Longtail », a annoncé jeudi le premier producteur de pétrole américain. Il s'agit du premier projet dans ce pays qui produira du gaz naturel et du condensat non associés à la production de pétrole.

Ce projet de développement, d'un montant de 12,5 milliards de dollars, devrait entrer en production en 2030, a précisé Exxon.

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