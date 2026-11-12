Exxon donne son feu vert à un huitième projet énergétique en Guyane, le premier axé sur le gaz

Un consortium dirigé par ExxonMobil XOM.N a approuvé le financement de son huitième projet en Guyane, baptisé « Longtail », a annoncé jeudi le premier producteur de pétrole américain. Il s'agit du premier projet dans ce pays qui produira du gaz naturel et du condensat non associés à la production de pétrole.
Ce projet de développement, d'un montant de 12,5 milliards de dollars, devrait entrer en production en 2030, a précisé Exxon.
Voici plus de détails:
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Le gaz provenant de Longtail pourrait être acheminé vers la côte par gazoduc, sous réserve de la demande et du développement des infrastructures nécessaires, a précisé Exxon dans un communiqué de presse
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Une unité flottante de production et de stockage traitera 1,2 milliard de pieds cubes de gaz par jour et produira jusqu’à 250 000 barils de condensats par jour à partir de Longtail
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Longtail, huitième projet de développement du bloc Stabroek en Guyane, devrait compter environ 45 puits offshore
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Exxon exploite une coentreprise dans le bloc Stabroek avec une participation de 45 %, tandis que Chevron CVX.N détient 30 % et la société chinoise CNOOC 25 %
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Le consortium vise à porter la production en Guyane à 1,7 million de barils équivalent pétrole par jour d’ici 2030
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Reuters avait précédemment indiqué que le gouvernement guyanais envisageait de revoir à la baisse ses ambitions en matière de gaz naturel liquéfié , car Exxon aura besoin de plus de gaz que prévu pour réinjecter dans les gisements pétroliers et optimiser la production de pétrole
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La Guyane fait depuis longtemps pression sur le consortium pour qu’il aide à acheminer davantage de gaz vers le continent afin de soutenir des projets industriels potentiels, tels qu’une usine de production d’engrais et des centres de données
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