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Exxon donne son feu vert à un huitième projet énergétique en Guyane, le premier axé sur le gaz
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 23:01

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Un consortium dirigé par ExxonMobil XOM.N a approuvé le financement de son huitième projet en Guyane, baptisé « Longtail », a annoncé jeudi le premier producteur de pétrole américain. Il s'agit du premier projet dans ce pays qui produira du gaz naturel et du condensat non associés à la production de pétrole.

Ce projet de développement, d'un montant de 12,5 milliards de dollars, devrait entrer en production en 2030, a précisé Exxon.

Voici plus de détails:

  • Le gaz provenant de Longtail pourrait être acheminé vers la côte par gazoduc, sous réserve de la demande et du développement des infrastructures nécessaires, a précisé Exxon dans un communiqué de presse

  • Une unité flottante de production et de stockage traitera 1,2 milliard de pieds cubes de gaz par jour et produira jusqu’à 250 000 barils de condensats par jour à partir de Longtail

  • Longtail, huitième projet de développement du bloc Stabroek en Guyane, devrait compter environ 45 puits offshore

  • Exxon exploite une coentreprise dans le bloc Stabroek avec une participation de 45 %, tandis que Chevron CVX.N détient 30 % et la société chinoise CNOOC 25 %

  • Le consortium vise à porter la production en Guyane à 1,7 million de barils équivalent pétrole par jour d’ici 2030

  • Reuters avait précédemment indiqué que le gouvernement guyanais envisageait de revoir à la baisse ses ambitions en matière de gaz naturel liquéfié , car Exxon aura besoin de plus de gaz que prévu pour réinjecter dans les gisements pétroliers et optimiser la production de pétrole

  • La Guyane fait depuis longtemps pression sur le consortium pour qu’il aide à acheminer davantage de gaz vers le continent afin de soutenir des projets industriels potentiels, tels qu’une usine de production d’engrais et des centres de données

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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