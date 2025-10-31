Exxon dépasse ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à l'augmentation de la production en Guyane et dans le bassin du Permien

Exxon augmente son dividende de 4 % à 1,03 $ par action

L'entreprise est en passe de réaliser un rachat d'actions de 20 milliards de dollars cette année

Exxon engage 510 millions de dollars de frais de restructuration au 3e trimestre

Exxon Mobil XOM.N a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre vendredi, soutenu par une production accrue de pétrole et de gaz en Guyane et dans le bassin du Permien, qui a compensé la baisse des prix du pétrole.

Le bénéfice ajusté au cours du trimestre de juillet à septembre était de 8,1 milliards de dollars, soit 1,88 $ par action, dépassant l'estimation consensuelle des analystes de 1,82 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Exxon, premier producteur de pétrole américain, a mis en avant son portefeuille d'actifs prolifiques et sa technologie qui, selon elle, peut améliorer les taux de récupération du pétrole, ce qui lui permet d'engranger des bénéfices même pendant les périodes où les prix du brut sont plus bas. Le prix moyen du Brent était de 68,17 dollars au troisième trimestre, soit une baisse d'environ 13 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Le flux de trésorerie disponible de la société est tombé à 6,3 milliards de dollars, contre 11,3 milliards de dollars au cours du même trimestre de l'année précédente. Les actions d'Exxon ont baissé de 1,4 % dans les transactions de pré-marché.

"Nous avons réalisé le bénéfice par action le plus élevé que nous ayons connu par rapport à d'autres trimestres dans un environnement de prix du pétrole similaire", a déclaré Darren Woods, directeur général d'Exxon, dans un communiqué.

LA PRODUCTION AUGMENTE DANS LES ZONES CLÉS

La production depétrole et de gaz s'est élevée à 4,8 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre 4,6 millions de barils équivalent pétrole par jour au deuxième trimestre. M. Woods a indiqué que des records de production ont été établis dans le bassin du Permien et en Guyane, où le développement Yellowtail a démarré quatre mois plus tôt que prévu et sans dépassement de budget.

"Nous avons maintenant démarré huit de nos dix projets clés pour 2025, et les deux autres sont en bonne voie", a déclaré M. Woods.

Exxon a versé 4,2 milliards de dollars de dividendes et racheté pour 5,1 milliards de dollars d'actions au cours du trimestre. Elle est en bonne voie pour atteindre son objectif annuel de rachat d'actions de 20 milliards de dollars.

La société a augmenté son dividende de 4 % au quatrième trimestre, pour le porter à 1,03 dollar par action.

La production du bassin du Permien, le plus grand champ pétrolifère des États-Unis, a atteint le niveau record de 1,7 million de barils équivalent pétrole par jour, tandis que la production du champ pétrolifère lucratif de Guyane a dépassé les 700 000 barils équivalent pétrole par jour.

Les bénéfices réalisés en amont se sont élevés à 5,7 milliards de dollars, tandis que les bénéfices du raffinage se sont élevés à 1,8 milliard de dollars.

Au cours du trimestre, Exxon a acquis des actifs pour commencer à produire du graphite synthétique pour les batteries.

Si l'on exclut les acquisitions, Exxon a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses dépenses d'investissement cette année soient légèrement inférieures à la limite inférieure de sa fourchette prévisionnelle de 27 à 29 milliards de dollars.

La société a enregistré 510 millions de dollars de frais de restructuration au cours du trimestre. Les producteurs mondiaux de pétrole ont connu une année difficile, l'OPEP+ ayant augmenté sa production de pétrole , tandis que la guerre tarifaire menée par les États-Unis a assombri les perspectives de croissance mondiale et de demande de pétrole, entraînant une baisse des prix du pétrole au troisième trimestre par rapport à l'année précédente.

Cependant, les prix moyens du gaz naturel aux États-Unis ont augmenté d'environ 38 % par rapport à l'année dernière.