Exxon bat le consensus

(AOF) - Exxon Mobil a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la flambée de l'énergie. La compagnie pétrolière américaine a réalisé au troisième trimestre un bénéfice net de 6,75 milliards de dollars contre une perte de 680 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,58 dollar. Le consensus le donnait à 1,56 dollar. Le chiffre d'affaires a bondi de 59,7% à 73,79 milliards. Wall Street visait 71,13 milliards.

"Nos perspectives solides en termes de flux de trésorerie devraient nous permettre d'augmenter la distribution aux actionnaires jusqu'à 10 milliards de dollars par le biais d'un programme de rachat d'actions qui doit débuter en 2022", a déclaré le directeur général Darren Woods.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.