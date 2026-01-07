Exxon annonce une baisse de son bénéfice en amont au quatrième trimestre

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 3)

La major pétrolière américaine Exxon Mobil XOM.N a déclaré dans un document réglementaire mercredi que les variations des prix du pétrole brut pourraient réduire ses bénéfices en amont du quatrième trimestre d'environ 800 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars.

Les prix du pétrole LCoc1 ont baissé de 9,2 % au cours du trimestre clos le 31 décembre, les inquiétudes concernant l'offre excédentaire et les tarifs douaniers l'emportant sur les risques géopolitiques.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont perdu environ 19 % en 2025, ce qui représente la plus forte baisse annuelle en pourcentage depuis 2020 et la troisième année consécutive de pertes, la plus longue jamais enregistrée. Le brut américain West Texas Intermediate a enregistré une baisse annuelle de près de 20 %.

La société a enregistré des bénéfices en amont de 5,7 milliards de dollars au troisième trimestre.