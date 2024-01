Expulsions de migrants vers le Rwanda: Sunak bousculé à sa droite

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak lors d'une conférence de presse, après que la Grande-Bretagne et le Rwanda ont signé un nouveau traité visant à transférer les migrants illégaux vers ce pays africain, le 7 décembre 2023 à Londres ( POOL / James Manning )

Le projet de loi du gouvernement du Premier ministre britannique Rishi Sunak visant à expulser des migrants vers le Rwanda a été secoué mardi par deux démissions dues aux velléités de durcissement du texte venant de l'aile droite de son propre camp.

Après son approbation initiale en décembre, le projet de loi est examiné mardi et mercredi en commission, une étape qui donne lieu à de vifs débats autour d'amendements soutenus publiquement par une soixantaine de députés de la majorité, pour qui le texte actuel ne va pas assez loin.

Après avoir essuyé dernièrement les critiques cinglantes de son ex-ministre de l'Intérieur Suella Braverman et la démission de son secrétaire d'Etat à l'Immigration Robert Jenrick, Rishi Sunak a subi la rébellion de deux vice-présidents du parti conservateur, Lee Anderson et Brendan Clarke-Smith.

Vingt-quatre heures après avoir annoncé qu'ils soutiendraient les amendements défendus par l'aile droite des Tories, ils ont annoncé dans une lettre commune leur démission de leurs postes au sein du parti.

"Si notre volonté principale est de durcir la législation, cela signifie que pour voter les amendements, il nous faut ainsi vous présenter notre démission de nos fonctions", ont-ils écrit à l'adresse de Rishi Sunak.

Le projet de loi est destiné à répondre aux objections de la Cour suprême britannique, qui a jugé le projet illégal dans sa version précédente.

Vue aérienne de canots pneumatiques et de moteurs hors-bord entreposés, qui auraient été utilisés par des migrants et des demandeurs d'asile récupérés en mer alors qu'ils traversaient la Manche entre la France et l'Angleterre, le 16 janvier 2024 à Douvres ( AFP / Ben STANSALL )