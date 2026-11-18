Exportations de puces électroniques : Singapour prêt à faciliter les vérifications de Washington

Donald Trump s'entretient avec Lawrence Wong,le Premier ministre de Singapour, lors d'un dîner officiel en marge du 49e sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), à Manille le 17 novembre 2026. ( POOL / AARON FAVILA )

Les autorités singapouriennes se disent prêtes à coopérer pour répondre aux "inquiétudes" des Etats-Unis sur l'utilisation des puces sur son territoires.

Washington a durci les règles sur ses exportations de puces de pointe, après la révélation d'une liaison entre l'ex-patron de Nvidia Jensen Huang et la femme d'affaires chinoise Alice Huang, soupçonnée d'espionnage et d'avoir permis à des acteurs chinois de l'IA d'obtenir des puces américaines en violation des règles édictées par Washington.

Singapour se trouve au cœur du scandale puisque Megaspeed International, l'entreprise autrefois dirigée par Alice Huang, y est basée.

"Si les Etats-Unis ont des inquiétudes sur la façon dont sont utilisées ces puces à Singapour, (...) nous pouvons faciliter les vérifications du gouvernement américain", a déclaré le Premier ministre, qui s’exprimait après un sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) à Manille, auquel assistait le président Donald Trump.

"Nous ne sommes pas là pour appliquer ou faire respecter les contrôles à l’exportation d’autres pays" mais "nous voulons nous assurer que les entreprises opérant à Singapour respectent l’État de droit et se conforment aussi aux contrôles à l’exportation que d’autres pays peuvent avoir imposés", a-t-il déclaré.

Une nouvelle règle pour l'exportation des semi-conducteurs

Lawrence Wong a assuré que Singapour étudiait les nouvelles mesures annoncées par les États-Unis, qui visent à empêcher les entreprises chinoises de louer de la puissance de calcul en IA auprès de centres de données en Asie du Sud-Est et ailleurs.

En vertu des nouvelles règles, les centres de données du monde entier devront obtenir une autorisation américaine pour fournir de grands volumes de puissance de calcul issus de puces de pointe à des entreprises dont le siège social est situé en Chine ou dans d'autres pays soumis à un embargo américain.

Une nouvelle autorisation sera également nécessaire pour l'exportation de semi-conducteurs américains à Singapour, en Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Brésil, pays qui "présentent un risque de détournement (vers un autre pays) plus élevé que la normale" , selon le ministère américain du Commerce.

Le volume de puces transbordé via Singapour est plus important que le volume effectivement importé dans la cité-État elle-même, a précisé le Premier ministre, cité par l'agence CNA. "Seul un petit volume de ces puces concernées arrive réellement à Singapour", a-t-il dit.

"S’il y a des entreprises qui veulent utiliser Singapour pour contourner ces contrôles, ou si des entreprises devaient violer ou enfreindre les lois de Singapour, alors, de toute évidence, nous prendrons des mesures claires et fermes", a-t-il déclaré.