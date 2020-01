Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Experian : dans le vert, un broker en soutien Cercle Finance • 22/01/2020 à 15:40









(CercleFinance.com) - Experian gagne 0,9% et surperforme ainsi le FTSE de Londres (-0,3%), aidé par Morgan Stanley qui relève sa recommandation de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et son objectif de cours de 2360 à 2950 pence, sur le titre du spécialiste du traitement de l'information. 'Nous voyons 1,2 milliard de dollars de revenus supplémentaires au Brésil du fait d'un changement réglementaire pour collecter les 'données positives'. Ceci remet en cause notre vision conservatrice précédente de la valorisation d'Experian', explique le broker.

Valeurs associées EXPERIAN LSE +1.36%