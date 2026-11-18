Les ventes et le bénéfice du spécialiste des données de crédit ont augmenté au premier semestre. Aux Etats-Unis, la hausse des taux freine les prêts immobiliers et pèse sur les perspectives du groupe.

Sur les six mois clos le 30 septembre 2026, le groupe irlandais, immatriculé à Jersey, a vu son chiffre d'affaires progresser de 9%, à 4,45 milliards de dollars américains. La hausse atteint 7% hors acquisitions et variations de change.

Le bénéfice net a augmenté de 7%, à 808 millions de dollars, et le bénéfice ajusté par action de 15%, à 97,5 cents. La marge opérationnelle ajustée a gagné 0,5 point, à 28,8%, et le flux de trésorerie opérationnel ajusté a progressé de 16%, à 1,029 milliard de dollars.

Des prêts immobiliers moins nombreux aux Etats-Unis

Experian tablait jusqu'ici sur une croissance de ses ventes de 6 à 8%, hors acquisitions et variations de change, pour l'exercice clos fin mars 2027. "Pour l'exercice 2027, nous prévoyons une croissance organique du chiffre d'affaires de 6 à 7%, ce qui reflète l'effet de la hausse des taux d'intérêt sur les volumes de prêts immobiliers aux Etats-Unis, tandis que le reste de nos activités continue d'afficher une forte dynamique", a déclaré le directeur général Brian Cassin dans le communiqué de resultats publié mercredi.

Experian prévoit sur l'exercice une hausse d'environ 10% du résultat opérationnel ajusté et de 12% du bénéfice ajusté par action. Le groupe a annoncé 500 millions de dollars de rachats d'actions supplémentaires. Le total annoncé en 2026 atteint ainsi 2,5 milliards. Il a aussi relevé son acompte sur dividende de 9%, à 23,25 cents (0,2325 dollar américain) par action.

A la Bourse de Londres, le titre gagnait 3,17% mercredi matin peu avant 9h30.