Expedia veut renforcer son activité de réservation de vols avec Kiwi.com

Le groupe américain a conclu un accord en vue de racheter la plateforme basée en République tchèque.

Expedia Group a annoncé hier avoir conclu un accord en vue d'acquérir Kiwi.com, le spécialiste tchèque de la réservation de vols en ligne.

Cette opération doit permettre au groupe d'étendre sa présence sur le marché européen de la réservation de vols, tout en renforçant son positionnement B2B dans ce segment. Elle offrira ainsi "davantage de choix, de confiance et de valeur ajoutée" aux voyageurs et aux partenaires du groupe, a déclaré Ariane Gorin, PDG d'Expedia Group.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027.