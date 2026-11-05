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Expedia recule après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires décevantes
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 12:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions d'Expedia EXPE.O reculent d'environ 6 % à 297,62 dollars en pré-ouverture

** Mercredi, l'agence de voyages en ligne a estimé son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre entre 3,69 et 3,75 milliards de dollars; la valeur médiane est inférieure à l'estimation moyenne des analystes de 3,74 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le directeur financier Derek Andersen impute cette baisse aux élections de mi-mandat aux États-Unis; il affirme que les troubles au Moyen-Orient et en Europe ont nui aux liaisons long-courriers

** Ses concurrents Booking BKNG.O , Hilton HLT.N et Marriott MAR.O ont également signalé un ralentissement lié au Moyen-Orient

** Le chiffre d’affaires et le bénéfice d’EXPE au troisième trimestre ont dépassé les prévisions des analystes; les prévisions de réservations brutes et de chiffre d’affaires pour l’exercice sont supérieures aux estimations

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 12 % depuis le début de l’année

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MARRIOTT INTL RG-A
424,8700 USD NASDAQ +2,04%
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