Expedia prévoit un chiffre d'affaires en baisse au quatrième trimestre, sous l'effet des tensions géopolitiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du premier paragraphe, ajout concernant l'action)

par Anshuman Tripathy

Le groupe de voyages en ligne Expedia Group EXPE.O a annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre nettement inférieur aux attentes de Wall Street, alors que le secteur est confronté au conflit au Moyen-Orient et aux troubles en Europe, ce qui a entraîné une baisse d'environ 6% de son cours en bourse après la clôture.

Mercredi, la société a annoncé un chiffre d’affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre compris entre 3,69 et 3,75 milliards de dollars, dont la valeur médiane est inférieure aux estimations des analystes, qui s’élevaient à 3,74 milliards de dollars.

Ces prévisions moroses ont éclipsé les résultats supérieurs aux attentes enregistrés au troisième trimestre en termes de chiffre d’affaires et de bénéfices, alors que les dépenses soutenues des consommateurs aisés ont soutenu la demande de voyages internationaux dans un contexte d’inflation persistante.

"Les consommateurs américains ont fait preuve d’un fort dynamisme, tant pour les voyages intérieurs que pour les voyages à destination de l’Europe et de l’Asie", a déclaré la directrice générale Ariane Gorin à Reuters.

Mme Gorin a attribué la modération des prévisions pour le quatrième trimestre aux élections de mi-mandat aux États-Unis ainsi qu’aux troubles au Moyen-Orient et en Europe.

Ses propos font écho à ceux tenus mardi par son homologue de Booking Holdings BKNG.O concernant les perturbations des voyages à destination et en provenance du Moyen-Orient, l’impact de la hausse des tarifs aériens, ainsi que les troubles dans certaines villes européennes.

Des chaînes hôtelières, notamment Hilton HLT.N et Marriott

MAR.O , ont également signalé que le conflit au Moyen-Orient avait pesé sur leurs résultats du quatrième trimestre, tout comme les élections.

En Europe, les voyageurs ont davantage privilégié les déplacements nationaux que les voyages longue distance à l’étranger, a noté Mme Gorin.

Expedia a revu à la hausse ses prévisions de réservations brutes annuelles, les portant à une fourchette comprise entre 131,4 et 131,9 milliards de dollars, contre une fourchette comprise entre 129,5 et 130,8 milliards de dollars précédemment.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur des réservations brutes annuelles de 130,22 milliards de dollars.

La société basée à Seattle table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 16,37 et 16,43 milliards de dollars, contre une fourchette de 16,05 à 16,22 milliards de dollars précédemment.

Expedia a annoncé un bénéfice ajusté de 9,39 dollars par action au troisième trimestre, dépassant les estimations de Wall Street qui s’élevaient à 8,89 dollars.

Le chiffre d'affaires de la société mère de Vrbo a progressé d'environ 12% pour atteindre 4,94 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, dépassant les estimations de 4,74 milliards de dollars.