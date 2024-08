Expedia, Gilead, Paramount...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Expedia

Les revenus d'Expedia au deuxième trimestre s'élèvent à 3,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 6% par rapport à la même période en 2023. L'Ebitda ajusté s'élève à 786 millions de dollars, soit une hausse de 5% et une contraction de la marge de 15 points de base par rapport au deuxième trimestre 2023. L'EBIT ajusté ressort à 475 millions de dollars, soit une augmentation de 8 % avec 21 points de base d'augmentation de la marge par rapport à il y a un an. Le résultat d'exploitation progresse de 2% à 451 millions de dollars.

Gilead Sciences

Les ventes de Gilead Sciences, à l'exclusion de Veklury, ont augmenté de 6% au deuxième trimestre d'une année sur l'autre pour atteindre 6,7 milliards de dollars. Elles sont en hausse grâce aux ventes de produits contre le VIH, l'oncologie et les maladies du foie, y compris une croissance de 8% pour Biktarvy (médicaments pour le traitement du VIH/Sida). Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 1,29 dollar sur ce deuxième trimestre contre 0,83 dollar il y a un an. La marge brute des produits a été de 77,7% sur ce deuxième trimestre contre 78% un an avant.

Paramount Global

Le groupe de médias, Paramount Global, a dévoilé une lourde perte après avoir enregistré une dépréciation de 6 milliards de dollars au niveau de ses réseaux câblés en raison de la concurrence du streaming. Au deuxième trimestre, le groupe de médias a essuyé une perte de 5,41 milliards de dollars en part du groupe, contre une perte de 299 millions de dollars, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 54 cents.

Take-Two

Take Two Interactive Software est attendu dans le vert après la confirmation de ses nets bookings. Au premier trimestre, clos fin juin, le propriétaire de la franchise Grand Theft Auto a essuyé une perte nette de 262 millions de dollars représentant 1,52 dollar par action contre une perte de 206 millions de dollars et 1,22 dollar, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 5 cents alors que la direction anticipait entre - 5 cents et + 5 cents.