EXPEDIA fait moins bien que prévu au quatrième trimestre, l'environnement reste « imprévisible »

" Alors que l'environnement reste imprévisible, nous restons très attachés à remodeler et à simplifier nos activités ", a déclaré Peter Kern, le directeur général d'Expedia.

(AOF) - Les stigmates de la crise du Covid-19 transparaissent dans les comptes du quatrième trimestre 2020 d'Expedia. Entre octobre et décembre, le groupe d'agences de voyage en ligne a en effet accusé une perte par action ajustée bien plus lourde que prévu : -2,64 dollars contre -1,93 dollar escompté par le consensus Zacks. De son côté, le chiffre d'affaires d'Expedia a chuté de 67 % à 920 millions de dollars, décevant les attentes du marché de 16,80 %.

