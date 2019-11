EXPEDIA déçoit les attentes au troisième trimestre

(AOF) - L'américain Expedia est attendu en forte baisse à l'ouverture des marchés américains dans le sillage de ses résultats du troisième trimestre 2019. Ainsi, le groupe d'agences de voyage en ligne a publié un bénéfice net de 409 millions de dollars sur la période, ou 2,71 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 525 millions de dollars, ou 3,43 dollars par action, lors de la même période de l'exercice précédent. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 3,37 dollars, alors que le consensus FactSet visait 3,79 dollars.

Pour sa part, le chiffre d'affaires d'Expedia s'établit à 3,56 milliards de dollars au troisième trimestre 2019, contre 3,28 milliards de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet visait un peu plus : 3,57 milliards.