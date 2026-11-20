Expansion à Roissy : les concurrents français d'Air France "inquiets" des hausses de tarifs

( AFP / CHRIS DELMAS )

Les compagnies aériennes françaises concurrentes d'Air France se sont dites vendredi inquiètes face à la perspective de hausses de tarifs dans les aéroports parisiens pour financer l'expansion des capacités de Roissy-Charles de Gaulle.

"Nous sommes très déçus et inquiets que l'Autorité de régulation des transports homologue les augmentations tarifaires", a déclaré à l'AFP le président du Syndicat des compagnies aériennes autonomes (Scara), Jean-François Dominiak.

Mercredi, cette autorité avait rendu un avis "favorable" au Contrat de régulation économique 2027-2034 de Groupe ADP, le gestionnaire des aéroports de Roissy et Orly.

Ce contrat, négocié avec l'État, prévoit 8,2 milliards d'euros d'investissements sur ces huit ans, entre autres pour la construction de nouvelles portes d'embarquement à Roissy.

Le Scara espérait que l'Autorité de régulation des transports, chargée d'encadrer Groupe ADP pour qu'il n'abuse pas de sa position de monopole, s'opposerait à la hausse des tarifs payés par les compagnies aériennes pour leurs passagers à Roissy et Orly.

"Le Contrat de régulation économique a été envisagé dans un autre monde, il y a trois ou quatre ans. Cette année nous avons une crise majeure pour les compagnies aériennes, avec la flambée des prix des carburants, et on fait comme si elle n'existait pas", a estimé M. Dominiak.

La redevance payée par les compagnies pour chaque passager doit évoluer, à partir de 2027, de manière très différente en fonction des vols.

Quand Paris est le point d'arrivée ou de départ, elle augmenterait l'an prochain de 5 % pour l'outre-mer, de 10 % pour l'international (hors Union européenne), et de 16 % pour la France et la zone Schengen.

Quand Paris n'est qu'une correspondance, elle baisserait, dans une proportion comprise entre 23 et 30 % en fonction de la destination, ce qui arrange surtout la compagnie qui a fait de Roissy sa grande plateforme de correspondance ("hub"), Air France.

"Groupe ADP a un actionnaire, l'État, qui détient 58 % des droits de vote. Son intérêt, c'est celui de la Nation. Nous appelons les ministres concernés à revenir discuter d'urgence de ces orientations tarifaires", a déclaré le président du Scara.