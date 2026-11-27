Exosens SA EXENS.PA :
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COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE 6.000 TUBES INTENSIFICATEURS DE LUMIÈRE 5G DESTINÉS À ÊTRE INTÉGRÉS À DES JUMELLES À FUSION D’IMAGES
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LES LIVRAISONS DEVRAIENT DÉBUTER DÉBUT 2027 ET S’ÉTALER SUR PLUSIEURS ANNÉES
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CONTRAT DANS LE CADRE DU PROGRAMME "SOLDAT DU FUTUR" (IDZ-ES) DE L’ALLEMAGNE
Texte original nGNEccSP1P
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(Rédaction de Gdansk)
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