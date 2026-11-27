Exosens annonce avoir engrangé une commande majeure pour la fourniture de 6 000 tubes intensificateurs de lumière 5G destinés à être intégrés à des jumelles à fusion d'images dans le cadre du programme allemand "Soldat du futur" (IdZ-ES). Les livraisons devraient commencer début 2027 et s'étaler sur plusieurs années.

Piloté par le géant allemand de la défense Rheinmetall en qualité de maître d'oeuvre, le programme allemand IdZ-ES équipe les fantassins d'un ensemble intégré de systèmes avancés de communication, d'équipements de protection et de technologies optiques.

Il est conçu pour améliorer leur mobilité, leur perception de l'environnement et leur capacité à opérer ensemble au sein d'une force interconnectée. Pour cela, les jumelles à fusion d'images offrent aux soldats augmentés une compréhension plus complète de leur environnement tactique.

Exosens rend ces capacités possibles en fournissant des tubes intensificateurs de lumière 5G à haute performance, constituant le coeur de l'imagerie en faible luminosité des équipements déployés dans le cadre de ce programme et renforçant ainsi la préparation opérationnelle des soldats.

Cette commande souligne l'adoption croissante de la technologie de vision nocturne 5G du groupe par les armées européennes. Exosens renforce ainsi son rôle de partenaire technologique clé, non soumis à l'ITAR, auprès de l'OTAN et de ses alliés.