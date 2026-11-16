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Exosens : Theon Sensors commande 25.000 tubes intensificateurs de lumière
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 07:36

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Exosens EXENS.PA a annoncé lundi avoir enregistré une commande de Theon Sensors, filiale de Theon International THEON.AS , pour 25.000 tubes intensificateurs de lumière destinés à équiper des dispositifs de vision nocturne.

Les livraisons devraient débuter fin 2026, selon un communiqué du groupe.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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