Exosens : Theon Sensors commande 25.000 tubes intensificateurs de lumière

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Exosens
EXENS.PA
a annoncé lundi avoir enregistré une commande de Theon Sensors, filiale de Theon International
THEON.AS
, pour 25.000 tubes intensificateurs de lumière destinés à équiper des dispositifs de vision nocturne.
Les livraisons devraient débuter fin 2026, selon un communiqué du groupe.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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