Nikkei 225
44 945,55
-0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Exosens signe un contrat "majeur" avec l'armée espagnole
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 07:42

Exosens EXENS.PA a annoncé lundi la signature d’un contrat "majeur" d'approvisionnement avec le ministère espagnol de la Défense portant sur 17.000 monoculaires de vision nocturne avec NVLS (Night Vision Lasers Spain).

La technologie NVLS a récemment été rachetée par Exosens, précise le fabricant français d'instrument d'optique dans un communiqué.

La livraison du contrat de monoculaires de vision nocturne nouvelle génération avec l'armée espagnole, dont le montant n'a pas été dévoilé, est prévue entre 2025 et 2028.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

EXOSENS
42,600 EUR Euronext Paris -0,93%
