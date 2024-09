Exosens, Renault, Valneva.. les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Axway

Axway annonce le succès de l'acquisition de Sopra Banking Software, permettant à la société de devenir l'un des principaux éditeurs français de logiciels d'entreprise, "avec des positions de premier plan dans l'industrie bancaire et les services financiers". Annoncé à la fin du mois de février,ce projet d'acquisition de Sopra Banking Software par Axway permet la naissance d'un nouvel acteur majeur des logiciels d'entreprise. Le groupe sera dirigé par Patrick Donovan, en tant que directeur général, et Eric Bierry, qui exercera le rôle de directeur général adjoint.

emeis

emeis annonce qu'à compter du 2 septembre, Jean-Marc Boursier rejoint son équipe de direction en tant que directeur financier du groupe en remplacement de Laurent Lemaire en poste depuis 2021, qui quitte la société. Diplômé de Télécom Sud Paris et titulaire du Master en Finances d'HEC, Jean-Marc Boursier assurera la transition en parallèle du recrutement d'un nouveau directeur financier. Ayant occupé plusieurs postes de direction au sein du groupe Suez , il possède une solide expertise en matière de finances et de pilotage de fonctions transverses ainsi qu'un parcours opérationnel.

Eutelsat

Eutelsat annonce la signature d'un partenariat historique au terme duquel SoftBank Corp. pourra intégrer à son portefeuille les services de connectivité en orbite terrestre basse d'Eutelsat OneWeb. Grâce à l'accord pluriannuel, SoftBank pourra proposer à ses clients, parmi lesquels des entreprises et des administrations publiques, des services, assortis de garanties de bande passante et de débits élevés, favorisant considérablement l'essor de ses services de communication par satellite. Le périmètre visé dans un premier temps concerne le marché japonais, mais il pourra s'étendre par la suite.

Exosens

Exosens, société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, a fait part de ses résultats au titre du premier semestre clos le 30 juin 2024. Son Ebitda ajusté a atteint 56,1 millions d'euros contre 34 millions d'euros un an plus tôt et son chiffre d'affaires a bondi de 50 % à 186,9 millions d'euros. La marge brute ajustée est ressortie sur la période à 91,1 millions d'euros contre 56,6 millions.

Legrand

Legrand poursuit sa stratégie d'acquisitions bolt-on avec l'annonce de deux nouvelles acquisitions. UPSistemas est un spécialiste colombien de l'intégration, la mise en service, la maintenance et le suivi d'infrastructures techniques, en particulier à destination des centres de données. Basé à Bogota, il emploie plus de 300 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 30 millions d'euros. La deuxième acquisition concerne APP (Australian Plastic Profiles) spécialiste en cheminements de câbles (conduits) pour tous types de bâtiments.

Renault

Le groupe Renault annonce, qu'à partir du 16 septembre, Christian Stein devient directeur de la communication en remplacement de Stéphanie Cau, qui quitte l'entreprise. Rattaché à Luca de Meo, patron de l'entreprise, il aura la responsabilité de la communication de l'ensemble des activités du groupe.

TotalEnergies

TotalEnergies et Adani Green Energy Limited ont conclu un accord pour créer une nouvelle joint-venture détenue à parts égales par TotalEnergies et AGEL, et disposant d'un portefeuille de 1 150 MWac (1 575 MWc) situé à Khavda, dans l'Etat indien du Gujarat. L'électricité générée par les projets solaires sera vendue par des contrats d'achat d'électricité (PPA) signés avec l'agence gouvernementale fédérale, Solar Energy Corporation of India (SECI), ainsi que par des ventes sur le marché de gros de l'électricité.

Valneva

Valneva et Pfizer ont annoncé des données positives sur l'immunogénicité et l'innocuité de l'étude de Phase 2 VLA15-221, suite à une deuxième vaccination de rappel avec son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, administrée un an après la première dose de rappel. Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) estiment qu'environ 476 000 personnes sont diagnostiquées et traitées contre la maladie de Lyme chaque année aux États-Unis et que 129 000 cas sont signalés chaque année en Europe.

Voltalia

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, a été choisi par Ørsted pour assurer l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC) de sa première centrale solaire en Irlande, située dans le comté de Carlow, à l'est du pays. " Avec ce nouveau contrat de prestation de services, Voltalia illustre sa compétitivité comme constructeur de centrales solaires ", déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia, dont les résultats semestriels, seront communiqués le 5 septembre avant Bourse.

Wallix

Wallix, éditeur européen de logiciels de cybersécurité, annonce une nouvelle collaboration stratégique avec Telenor Maritime, spécialiste dans les solutions de communication et de technologie maritime. Ce partenariat permettra d'offrir une cybersécurité complète grâce à leurs solutions d'accès à distance, conçues spécifiquement pour les besoins de l'industrie maritime. Avec l'augmentation des cybermenaces, la collaboration vise à garantir que les navires sont protégés contre les accès non autorisés, réduisant ainsi le risque d'attaques.