Exosens relève ses objectifs 2026 avec la montée en cadence de la production

(Actualisé avec citation DG §2, détails §§5-6)

Exosens EXENS.PA a relevé jeudi ses perspectives financières annuelles, le fabricant français d'instruments d'optique citant la montée en cadence des capacités de production et la dynamique commerciale soutenue sur ses marchés.

Ce rehaussement survient à la suite d'une "montée en cadence plus rapide que prévu des capacités additionnelles de production de tubes intensificateurs d’image haute performance en Europe", conjuguée à une adoption croissance des technologies d'imagerie du groupe, "en particulier dans les applications liées aux drones et à la surveillance", déclare Jérôme Cerisier, directeur général, cité dans un communiqué.

Exosens anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 558 et 570 millions d'euros, contre 520 à 540 millions d'euros auparavant, soit une croissance d'environ 20% à mi-fourchette par rapport à 2025.

Le spécialiste de l'imagerie et de la détection prévoit également une hausse de 25% de son Ebitda ajusté, qui devrait se situer entre 186 et 192 millions d'euros en 2026, contre 168 à 178 millions d'euros anticipés auparavant.

Il maintient par ailleurs inchangés ses objectifs de dépense d'investissement à environ 9% du chiffre d'affaires.

Exosens annonce également dans le communiqué avoir maintenu la production sur ses sites européens de son segment "Amplification" pendant tout le mois d’août, pour la première fois, dans le cadre d’un calendrier d’exploitation élargi, mis en œuvre comme prévu.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)