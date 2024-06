Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exosens: l'introduction en Bourse lancée à 20 euros information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 09:37









(CercleFinance.com) - Exosens, un fabricant de composants technologiques 'critiques', a annoncé lundi le lancement de son introduction en Bourse à un prix de 20 euros par action.



L'opération, qui doit se faire par le biais d'un placement privé, va permettre au groupe de réduire sa dette et de soutenir sa stratégie de croissance.



Au cours des trois dernières années, Exosens a en effet vu son chiffre d'affaires quasiment doubler pour passer à 318,8 millions d'euros, avec une marge opérationnelle (Ebitda) ajusté qui a atteint 29% en 2023.



L'opération - d'un montant total de 300 millions d'euros - doit inclure la cession d'une participation pour un montant de 120 millions d'euros de la part de HLD, son actionnaire majoritaire.



L'offre sera également accompagnée d'une augmentation de capital réservée à Bpifrance, qui permettra à la banque d'investissement de détenir 4,50% du capital.



A l'issue de la réalisation de l'introduction en bourse, Exosens restera contrôlé par le groupe d'investissement entrepreneurial HLD.



La période de souscription débute aujourd'hui pour se clôturer le jeudi 6 juin, avec un début des négociations des actions sous forme de 'promesses' prévu le vendredi 7 juin.



Avec ses équipements de détection et d'imagerie, Exosens s'est donné comme ambition de 'révéler l'invisible' pour ses clients présents dans des secteurs allant des sciences de la vie à l'industrie, en passant par les voitures électriques et le nucléaire.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.