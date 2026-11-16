Exosens enregistre une commande majeure de 25 000 tubes intensificateurs de lumière destinés à équiper des dispositifs de vision nocturne

• Exosens enregistre une commande ferme pour la fourniture de 25 000 tubes intensificateurs de lumière 4G+ destinés à être intégrés aux produits de vision nocturne de Theon, au titre de l’accord d’approvisionnement à long terme entre les deux sociétés, couvrant les livraisons jusqu’en 2030
• Cette commande initiale de Theon Sensors comprend des options qui devraient porter le total à 60 000 tubes intensificateurs de lumière au cours des prochaines années
• Exosens poursuit sa contribution historique aux capacités de vision nocturne de l’Europe, soutenant sa résilience industrielle et sa souveraineté en matière de défense
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