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Exosens engrange une commande ferme pour 25 000 tubes intensificateurs
information fournie par Zonebourse 16/11/2026 à 07:44

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Exosens indique avoir enregistré une commande ferme portant sur la fourniture de 25 000 tubes intensificateurs de lumière 4G haute performance, destinés à être intégrés aux produits de vision nocturne de Theon Sensors afin d'accompagner ce dernier dans l'équipement de ses clients européens.

Cette commande s'inscrit dans le cadre de l'accord d'approvisionnement à long terme existant entre Exosens et Theon, prolongé en 2025 pour couvrir les livraisons jusqu'en 2030. Incluant également des options pour 35 000 tubes supplémentaires, elle porte sur un total potentiel de 60 000 tubes intensificateurs de lumière.

La société française de hautes technologies pour la défense fournira les tubes supplémentaires sous réserve de l'exercice des options et de la confirmation des quantités correspondantes. Les livraisons de tubes intensificateurs de lumière devraient débuter fin 2026.

Intégrée aux produits de vision nocturne de Theon, la technologie d'intensification de lumière 4G d'Exosens offre une clarté d'image en faible luminosité qui permet aux combattants de distinguer les détails et d'évaluer les menaces potentielles dans l'obscurité.

L'accélération des programmes d'approvisionnement pluriannuels dans les pays de l'OTAN et chez leurs alliés soutient une forte demande, alors que les forces armées renforcent et modernisent leurs capacités de vision nocturne, de plus en plus cruciales dans les conflits modernes de haute intensité.

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1 commentaire

  • 08:46

    Enfin un peu de respiration ,

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