(Zonebourse.com) - A travers ce contrat, le groupe renforce sa position de partenaire technologique auprès des forces armées européennes, dans un contexte de modernisation des équipements militaires. Une annonce qui vient valider la technologie de la société, estime Bernstein. Le titre progresse d'ailleurs de 5% ce matin à Paris, autour des 53,6 EUR.

Exosens annonce avoir reçu une commande de 6 000 tubes intensificateurs de lumière 5G destinés à être intégrés à des jumelles à fusion d'images dans le cadre du programme allemand "Soldat du futur" (IdZ-ES). Les livraisons devraient commencer début 2027 et s'étaler sur plusieurs années.

Piloté par Rheinmetall, ce programme vise à améliorer la mobilité des fantassins, leur perception de l'environnement et leur capacité à opérer au sein d'une force interconnectée. Les jumelles associent intensification de lumière, imagerie thermique et réalité augmentée.

Les tubes fournis par Exosens offrent une meilleure qualité d'image, des portées de détection accrues et un confort visuel supérieur, même dans des conditions de très faible luminosité.

Cette commande illustre l'adoption croissante de la technologie 5G du groupe par les armées européennes et conforte son positionnement de fournisseur de solutions avancées de vision nocturne non soumises à la réglementation américaine ITAR auprès de l'OTAN et de ses alliés.

Selon Bernstein, cette commande, estimée à 20 MEUR, constitue une nouvelle validation de la technologie d'Exosens, sans toutefois justifier à elle seule une révision significative des prévisions. Le bureau d'études considère que la multiplication des commandes européennes, l'adoption croissante des tubes 5G, favorable au mix produits et aux prix de vente moyens, ainsi que le démarrage de la production aux Etats-Unis confortent sa thèse d'investissement.

Bernstein confirme ainsi son conseil de "surperformance" sur le titre Exosens, avec un objectif de cours inchangé à 72,50 EUR.

L'analyste ajoute que la croissance de la division Amplification reste davantage limitée par les capacités de production que par la demande. Il anticipe l'annonce de capacités supplémentaires en 2027, au-delà du programme actuel d'augmentation de 40% des capacités, afin de prolonger la trajectoire d'expansion jusqu'en 2030.

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