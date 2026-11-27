• Exosens enregistre une commande majeure de 6 000 tubes intensificateurs de lumière 5G destinés à être intégrés à des jumelles à fusion d’images dans le cadre du programme « Soldat du futur » (IdZ-ES) de l’Allemagne, contribuant aux efforts de modernisation de l’infanterie de la Bundeswehr

• Cette commande souligne l’adoption croissante de la technologie de vision nocturne 5G du Groupe par les armées européennes, confirmant son leadership technologique

• Exosens renforce son rôle de partenaire technologique clé, non soumis à l’ITAR, auprès de l’OTAN et de ses alliés, permettant le déploiement de systèmes avancés de vision nocturne pour les soldats augmentés