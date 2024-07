Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exosens: CA augmenté de près de 50% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Exosens dévoile un chiffre d'affaires de 186,9 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, soit une croissance de 49,5% tirée par la croissance organique (+35% à périmètre constant) et par des intégrations d'acquisitions stratégiques réussies.



Sur cette base, la société réitère ses perspectives de croissance organique du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15%-20% et d'environ 30% de croissance totale du CA incluant la contribution sur 12 mois des acquisitions réalisées en 2024.



Société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, Exosens a fait son entrée à la Bourse de Paris au début du mois de juin.





Valeurs associées EXOSENS 22,24 EUR Euronext Paris +2,25%