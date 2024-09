Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exosens: amélioration des marges au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Exosens publie un EBIT ajusté de 46,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, soit une marge en amélioration de 291 points de base à 24,7%, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 56,1 millions, soit 30% du CA contre 27,2% un an auparavant.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 186,9 millions d'euros pour le premier semestre 2024, en augmentation de 50%, dont une croissance organique de 35% qui a été soutenue par une forte progression du volume des ventes et par un mix produits favorable.



'Cette performance est le résultat de nos stratégies opérationnelle et de fusions-acquisitions', explique Jérôme Cerisier, le DG de la société spécialisée dans les technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie.



Exosens se déclare ainsi 'parfaitement en ligne' avec ses objectifs 2024, dont une croissance organique du CA dans le haut de la fourchette 15-20%, un EBITDA ajusté d'au moins 115 millions d'euros (hors acquisitions de 2024) et une marge d'EBIT ajusté entre 24 et 25%.





Valeurs associées EXOSENS 19,60 EUR Euronext Paris 0,00%