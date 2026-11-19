bioMérieux annonce qu'Exor, la société d'investissement de la famille Agnelli, actionnaire de l'Institut Mérieux depuis 2022 et actionnaire direct de bioMérieux depuis 2025, va porter sa participation directe au capital du groupe de 3,87% à 8,53%.

En tant qu'actionnaire de long terme de bioMérieux, Exor recevra des actions bioMérieux dans le cadre d'une réduction du capital de l'Institut Mérieux, en échange d'une partie de ses actions de l'Institut Mérieux.

À l'issue de l'opération, dont la réalisation est prévue en décembre 2026, sous réserve de l'expiration du délai d'opposition des créanciers et de l'approbation formelle des actionnaires de l'Institut Mérieux, Exor détiendra 8,53% du capital et 5,35% des droits de vote du spécialiste du diagnostic in vitro.

L'Institut Mérieux restera l'actionnaire majoritaire de bioMérieux, avec 55,24% du capital et 68,67% des droits de vote. À l'issue de l'opération, Exor détiendra 5,02% du capital de l'Institut Mérieux et 2,58% de ses droits de vote.

Le conseil d'administration de bioMérieux devrait proposer la nomination de Benoît Ribadeau-Dumas en qualité de représentant d'Exor lors de sa prochaine assemblée générale. Il est déjà membre du conseil d'administration de l'Institut Mérieux et censeur au conseil d'administration de bioMérieux.