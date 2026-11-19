Exor N.V. et l'Institut Mérieux ont annoncé le renforcement de la présence d'Exor au tour de table de bioMérieux. Actionnaire de l'Institut Mérieux depuis 2022 et entré directement au capital du spécialiste du diagnostic in vitro en 2025, Exor va faire passer sa participation directe dans bioMérieux de 3,87% à 8,53%, s'affirmant ainsi comme un actionnaire de long terme.

Exor N.V. et l'Institut Mérieux ont annoncé le renforcement de la présence d'Exor au tour de table de bioMérieux. Actionnaire de l'Institut Mérieux depuis 2022 et entré directement au capital du spécialiste du diagnostic in vitro en 2025, Exor va faire passer sa participation directe dans bioMérieux de 3,87% à 8,53%, s'affirmant ainsi comme un actionnaire de long terme.

Cette montée au capital s'effectuera via une réduction du capital de l'Institut Mérieux : Exor recevra des titres bioMérieux en échange d'une partie de ses actions détenues dans l'Institut Mérieux. A l'issue de la transaction, Exor détiendra 8,53% du capital et 5,35% des droits de vote de bioMérieux. L'Institut Mérieux conservera 55,24% du capital et 68,67% des droits de vote.

Dans l'Institut Mérieux, Exor gardera une participation significative de 5,02% du capital et de 2,58% des droits de vote.

Sur le plan de la gouvernance, le Conseil d'administration de bioMérieux devrait proposer la nomination de Benoît Ribadeau-Dumas (déjà censeur au sein de bioMérieux et administrateur de l'Institut Mérieux) comme représentant d'Exor lors de la prochaine Assemblée générale.