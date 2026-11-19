Exor EXOR.AS , le véhicule d'investissement de la famille Agnelli, va porter sa participation directe dans le spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux BIOX.PA à 8,53% du capital, contre 3,87% actuellement, ont annoncé jeudi les deux groupes ainsi que l'Institut Mérieux.

L'opération sera réalisée par une réduction de capital de l'Institut Mérieux, dans le cadre de laquelle Exor recevra des actions bioMérieux en échange d'une partie de sa participation dans l'institut, selon un communiqué.

À l'issue de la transaction, attendue en décembre 2026 sous réserve des approbations requises, Exor détiendra 5,35% des droits de vote de bioMérieux, précise le communiqué.

L'Institut Mérieux restera l'actionnaire majoritaire avec 55,24% du capital et 68,67% des droits de vote. Exor conservera par ailleurs une participation de 5,02% du capital de l'Institut Mérieux.

La gouvernance de l'Institut Mérieux restera inchangée, selon le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)